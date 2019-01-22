«В Афганистан!»: как задерживали угонщика самолёта

https://news.ru/storage/news/052f4ffce0b8e815d924c7e93b1f859c/d7822f40-867b-49c4-a64f-f45a411bf988_850.jpg Артур Борисов/РИА Новости

Многие пассажиры рейса Сургут-Москва снимали всё происходящее на видео

Полет Павла Шаповалова в Афганистан так и не состоялся. Захватчик самолёта Сургут-Москва сейчас двигается более приземленными маршрутами — от аэропорта до отдела полиции. News.ru собрал все факты об инциденте.

Первое сообщение об инциденте появилось на сайте агентства «Интерфакс» в 13:42. Источник сообщил, что мужчина на борту требует развернуть самолёт в Афганистан. Капитан судно развернул, но полетел в Ханты-Мансийск, по пути доложив диспетчеру о нештатной ситуации.

Приблизительно в 14:20 захваченный Боинг сел в Ханты-Мансийском аэропорте. По данным телеграм-канала «Mash», на борту находилось 75 человек, среди которых 7 членов экипажа и 5 детей.

Лайнер с людьми на борту простоял полтора часа, пока силовики окружали аэропорт и разрабатывали план действий. Капитан через громкоговоритель докладывал пассажирам, что посадка связана с дозаправкой, которая займет 10 минут. Примерно в 16 часов по московскому времени начался штурм самолёта. Нетрезвого захватчика группа реагирования обнаружила спящим на одном из сидений. Дебошира скрутили. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Многие пассажиры снимали на видео задержание угонщика. Из-за одной такой видеозаписи родились слухи об имевшемся у злоумышленника оружии, однако это было опровергнуто и представителями силовых ведомств, и видеосъемкой с другого ракурса.