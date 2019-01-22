USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent60.66 $ Bitcoin3,576.73 $
МОСКВА-15°C20:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

«В Афганистан!»: как задерживали угонщика самолёта

Артур Борисов/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]
Многие пассажиры рейса Сургут-Москва снимали всё происходящее на видео

Полет Павла Шаповалова в Афганистан так и не состоялся. Захватчик самолёта Сургут-Москва сейчас двигается более приземленными маршрутами — от аэропорта до отдела полиции. News.ru собрал все факты об инциденте.

Первое сообщение об инциденте появилось на сайте агентства «Интерфакс» в 13:42. Источник сообщил, что мужчина на борту требует развернуть самолёт в Афганистан. Капитан судно развернул, но полетел в Ханты-Мансийск, по пути доложив диспетчеру о нештатной ситуации.

Приблизительно в 14:20 захваченный Боинг сел в Ханты-Мансийском аэропорте. По данным телеграм-канала «Mash», на борту находилось 75 человек, среди которых 7 членов экипажа и 5 детей.

Лайнер с людьми на борту простоял полтора часа, пока силовики окружали аэропорт и разрабатывали план действий. Капитан через громкоговоритель докладывал пассажирам, что посадка связана с дозаправкой, которая займет 10 минут. Примерно в 16 часов по московскому времени начался штурм самолёта. Нетрезвого захватчика группа реагирования обнаружила спящим на одном из сидений. Дебошира скрутили. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Многие пассажиры снимали на видео задержание угонщика. Из-за одной такой видеозаписи родились слухи об имевшемся у злоумышленника оружии, однако это было опровергнуто и представителями силовых ведомств, и видеосъемкой с другого ракурса.


#самолет #угон #дебошир
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
происшествия 18:45, 22 января 2019
Следователи приступили к допросу «угонщика» самолёта
происшествия 14:38, 22 января 2019
Силовики задержали возможного угонщика самолёта
Лента новостей
в мире 20:19
Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост
общество 20:07
Путин запретил спасателям использовать маячки
общество 19:52
Кадыров назвал число уничтоженных в Чечне боевиков
общество 19:52
Владелец Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей
в мире 19:50
Арестованный в Осло россиянин изменил показания
Другие новости
происшествия 19:47
СК осматривает в Ханты-Мансийске захваченный самолёт
происшествия 19:38
Экс-директора Владимиро-Суздальского музея задержали
происшествия 18:45
Следователи приступили к допросу «угонщика» самолёта
происшествия 18:12
Неизвестный попытался протаранить польский дворец
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top