https://static.news.ru/photo/9137b8e4-a3e7-11e9-aa2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: flud.perm.ru

Пожарные выехали на тушение крупного возгорания на территории Центрального колхозного рынка по улице Эпроновская в центре Перми. О пострадавших пока не сообщается.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей, — сообщили в краевом МЧС.

Как передаёт 59.RU, по предварительным данным, горят здания кафе и мечети, по всему городу пахнет горелым пластиком. Движение в районе центрального рынка остановлено.

Как писал News.ru, число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек. 11 человек получили ожоги I и II степени, один вертолётом доставлен в ожоговый центр Подольска в тяжёлом состоянии. Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 удалось локализовать на площади 800 квадратных метров в 13:15 мск.