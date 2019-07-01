https://static.news.ru/photo/23fd3c6c-9c27-11e9-8d66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение с ножом на сотрудников полиции. По его словам, подобная практика является «новшеством западных стран, экспортированным в Россию».

Кадыров уверен, что «недруги» пытаются дестабилизировать ситуацию, «отвлечь силы и внимание от созидательного труда» и «держать нас в постоянном напряжении». Политик заявил, что реакция на подобные действия будет незамедлительной и исключительно чувствительной.

Он выразил соболезнования родным пострадавших сотрудников и пообещал ужесточить противодействие терроризму, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники совершили нападение на сотрудников полиции на окраине чеченского села Бамут. По предварительной информации, один силовик погиб.