Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение с ножом на сотрудников полиции. По его словам, подобная практика является «новшеством западных стран, экспортированным в Россию».
Кадыров уверен, что «недруги» пытаются дестабилизировать ситуацию, «отвлечь силы и внимание от созидательного труда» и «держать нас в постоянном напряжении». Политик заявил, что реакция на подобные действия будет незамедлительной и исключительно чувствительной.
Он выразил соболезнования родным пострадавших сотрудников и пообещал ужесточить противодействие терроризму, передаёт
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники совершили нападение на сотрудников полиции на окраине чеченского села Бамут. По предварительной информации, один силовик погиб.