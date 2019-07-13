https://static.news.ru/photo/b28e2188-4616-11e9-a975-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Травмы различной степени тяжести в результате автоаварии с участием следовавшего в Набережные Челны пассажирского автобуса в Архангельском районе Башкирии получили 28 человек.

На скорой увезли 11 человек, ещё 17 человек с ссадинами и прочими лёгкими травмами отправлены в больницу на автобусе, им не потребовалась посторонняя помощь, — сообщил ТАСС замглавы администрации Архангельского муниципального района республики Семён Дунаев.

По его словам, на месте, где произошло ДТП, прямая, мокрая после дождя дорога. Автобус во время инцидента перевернулся и лежит на крыше. В салоне в момент аварии находились 39 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть по неосторожности двух и более лиц»), ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерти двух и более лиц»).

Ранее News.ru писал о том, что количество жертв аварии с автобусом в Башкирии выросло до шести. Среди пострадавших есть двое детей. Их отправили в ближайшие больницы.