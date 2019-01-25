Известный пассажирам метро «дедушка с баяном» скончался

https://news.ru/storage/news/cce8f21e800e035f68855f46f2ea8f07/a15d7f65-7483-481f-9e59-7ef158539884_850.jpg Farit Gubaev/Global Look Press

Владимир Андреевич Веретенников, полюбившийся новосибирцам своей игрой на баяне в переходе местного метро, 24 января умер.

По словам его дочери, у него была острая сердечная недостаточность. Несколько дней назад ничего не предвещало трагедии: он играл в переходе, выступил на концерте в «Сибирском Молле».

«К сожалению, такое случилось», — сказала она.

По словам знакомого с покойным директора агентства маркетинговых решений «Команда А» Анны Динельт, Веретенников собирался поработать в феврале, а после съездить в гости к дочери на море в Геленджик.

Ранее News.ru писал о том, что в возрасте 76 лет скончался кинооператор Валерий Никонов — человек, который снимал на камеру премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля во время их визитов в СССР.