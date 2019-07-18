https://static.news.ru/photo/68ae5198-a951-11e9-bf0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thomas Frey/imageBROKER.com/Global Look Press

Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.

19-летняя женщина в среду утром подала заявление в полицию Айя-Напы, в котором сообщила, что прошлой ночью её изнасиловали. Были арестованы израильские туристы, некоторым из которых всего 16 лет. Они предстанут перед судом, — сообщает телеканал Sky News .

Ранее News.ru сообщал, что 19-летний гражданин США, а также местный подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки. По данным следователей, инцидент произошёл в одной из гостиниц города. В ночь на 13 июля американец пригласил молодых людей к себе в номер. Находясь наедине с девушкой, мужчины совершили в отношении неё действия сексуального характера, после чего изнасиловали.