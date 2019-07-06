https://static.news.ru/photo/ece646ac-9fb3-11e9-9395-fa163e074e61_1024.jpg Фото: СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ/vk.com

Разработчик перевернувшегося в Чёрном море катера Дмитрий Сребный рассказал о причинах трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз.

На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор, — рассказал он ТАСС .

По его словам, судно было спроектировано в 2008 году, и тогда его вместимость составляла 12 человек. Новый владелец катамарана соорудил вторую палубу. Однако он, по мнению Сребного, упустил одну важную деталь. Для строительства второй палубы ширина судна не должна была быть меньше 6 м. За счёт сооружения второй палубы уменьшился угол устойчивости катамарана, в результате чего судно перевернулось.

Инцидент произошёл около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту находились 43 человека. Двое из них погибли.

Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы завели уголовное дело по факту гибели пассажиров катамарана. Погибшими оказались жители Мордовии и Белгородской области.