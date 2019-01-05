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Издание усомнилось в версии о взрыве газа в Магнитогорске

vk.com/vkmgn

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Утечку бытового газа из-за присадок, применяемых в последние годы его поставщиками, невозможно не почувствовать. Запах в случае ЧП будет чувствоваться как в квартирах, так и в подъезде, что ставит под сомнение главную версию обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на источники в газовой отрасли и в силовых органах пишет челябинское издание «Русская пресса».

«Несколько лет назад к бытовому газу стали добавлять присадки с сильным неприятным запахом. Это связано с тем, что в старом жилом фонде во многих квартирах живут пожилые люди, а ещё часть жильцов считаются неблагополучными», — говорится в публикации.

Источники издания утверждают, что при заполнении газом 5% помещения даже человек с плохим обонянием почувствует запах, а при заполнении на 15% находиться в помещении невозможно из-за приступов тошноты.

В публикации приводятся слова жителя дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, который вышел во двор за 15 минут до взрыва и «не чувствовал в подъезде ни малейшего запаха газа».

Как сообщал News.ru, ранее издание «Русская пресса» уже ссылалось на мнение экспертов, по мнению которых давление находящегося в стояке газа является недостаточным для того, чтобы конструкция многоквартирного здания была полностью разрушена. По предположению журналистов, причиной взрыва дома мог быть теракт.

Сайт Znak.com со ссылкой на анонимный источник сообщал до этого, что местом взрыва могла быть квартира № 316, где якобы обнаружены следы гексогена. Также источник издания сообщил, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса, произошедшие на одной улице, могут быть связаны, и якобы в «газели» были уничтожены трое предполагаемых террористов, а четвёртый скрылся. После этого по городу стали распространяться слухи о спецоперациях в городе с участием ОМОНа. Телеканал «Дождь» опросил жителей нескольких домов в Магнитогорске, которые рассказали об эвакуациях. Между тем, в СК заявили, что на месте взрыва дома следов взрывчатых веществ не обнаружено.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #ВЕРСИЯ #магнитогорск
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