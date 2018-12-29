Избившие рэпера Птаху сломали руку бойцу Росгвардии

https://news.ru/storage/news/8e016dde9794cb64af3a3d7cc221962e/0ae82186-5fc8-4f88-948c-6f17d0bb1943_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

рэпер Птаха

Напавшие на рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сломали руку бойцу Росгвардии, который попытался остановить злоумышленников.

По данным РЕН ТВ, сотрудник Росгвардии получил травму в момент, когда трое нападавших стали избивать Птаху бейсбольной битой.

По словам PR-менеджера рэпера Марины Евстифеевой, музыкант серьезных повреждений не получил и отказался писать заявление в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников инцидента.

Ранее News.ru писал о том, что ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.