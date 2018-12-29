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Избившие рэпера Птаху сломали руку бойцу Росгвардии

рэпер Птаха Anatoly Lomokhov/Global Look Press

рэпер Птаха

происшествия [ версия для печати ]

Напавшие на рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сломали руку бойцу Росгвардии, который попытался остановить злоумышленников.

По данным РЕН ТВ, сотрудник Росгвардии получил травму в момент, когда трое нападавших стали избивать Птаху бейсбольной битой.

По словам PR-менеджера рэпера Марины Евстифеевой, музыкант серьезных повреждений не получил и отказался писать заявление в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников инцидента.

Ранее News.ru писал о том, что ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.


#избиения #москва #драка #РЭПЕР #росгвардия #Птаха
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