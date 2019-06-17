https://static.news.ru/photo/f92543b0-90df-11e9-be6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес приговор учительнице школы № 37, которая обвинялась в избиении ученика второго класса. Женщина была признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и приговорена к 200 часам общественных работ.

Конфликт произошёл в учебном заведении в конце 2018 года. Одноклассники пострадавшего 9-летнего мальчика засняли избиение на камеру и опубликовали ролик в Интернете. За учительницу заступились её коллеги. Они сообщили, что ребёнок отличается агрессивностью — позднее он ударил другого педагога стулом, после чего был переведён на домашнее обучение.

Заседание суда состоялось 17 июня 2019 года. Учительницу обвиняли ещё и в истязаниях, однако эти обвинения были сняты, передаёт « Хабаровский край сегодня ».

Ранее News.ru писал, что первоклассников лицея имени Дягилева в Екатеринбурге заставили написать неприличное слово. Так классный руководитель пыталась сличить почерки, чтобы узнать, кто из детей является автором ругательства в чужой тетради.