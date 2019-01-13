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Избившего педагога школьника сверстники считали героем

Сергей Булкин/News.ru

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Ученица восьмого класса, одноклассники которой жестоко избили учительницу в Сызрани, рассказала подробности произошедшего. По её словам, зачинщик избиения часто вступал в подобные стычки и регулярно провоцировал драки.

«После того, как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли героем. Ему это нравилось», — рассказала восьмиклассница «360».

Она пояснила, что конфликт произошёл прямо на уроке физкультуры у девятого класса. К ним ворвался ученик восьмого класса и устроил разборки с мальчиком, с которым поссорился ранее.

В конфликт вмешалась молодая учительница, на вид которой, по словам очевидицы происшествия, не больше 22 лет. Однако хулигану это не понравилось, поэтому он набросился на женщину с кулаками, в результате чего она была госпитализирована в реанимацию.

Девочка также сообщила, что сначала восьмиклассник ударил педагога по голове, а когда та упала, к избиению подключились ещё двое. После избиения зачинщик не сбежал, а оставался в спортивном зале.

Сразу же после инцидента учительница отказалась от госпитализации, однако ночью она почувствовала себя плохо и упала в обморок. В итоге медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

Ранее News.ru писал о том, что инцидент произошёл в школе №27 ещё 10 января, но стало об этом известно только 13 января после официального сообщения правоохранительных органов Самарской области. Вместе с учительницей в больницу попал школьник, который пытался защитить женщину. У мальчика черепно-мозговая травма, сильные ушибы спины и лица. Сотрудники полиции уже опросили пострадавшего ученика. Это известный в Сызрани спортсмен по хоккею на траве. Он дважды награжден грамотой главы города за успехи в спорте.


#происшествия #школа #сызрань
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