Напавшего на Птаху отпустили под подписку о невыезде

Одного из нападавших на рэпера Давида Нуриева — более известного под сценическим псевдонимом Птаха — отпустили из полиции под подписку о невыезде.
По словам источника в правоохранительных органах, Вертиков (напавший на рэпера) вместе с несколькими людьми напал на Нуриева, используя пистолет и биту, пишет АГН «Москва».
Ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.
Как ранее писал News.ru, напавшие на рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сломали руку бойцу Росгвардии, который попытался остановить злоумышленников.