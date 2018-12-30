Напавшего на Птаху отпустили под подписку о невыезде

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Давид Нуриев

Одного из нападавших на рэпера Давида Нуриева — более известного под сценическим псевдонимом Птаха — отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По словам источника в правоохранительных органах, Вертиков (напавший на рэпера) вместе с несколькими людьми напал на Нуриева, используя пистолет и биту, пишет АГН «Москва».

Ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.

Как ранее писал News.ru, напавшие на рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сломали руку бойцу Росгвардии, который попытался остановить злоумышленников.