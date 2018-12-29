Избитый матерью ребёнок просил помощи у прохожих в Москве

https://news.ru/storage/news/63607f14eb7b79c3634af1e47577e1e4/c1e48b9c-2464-499f-9175-c665f1730b2b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Девятилетний ребенок вылез из окна квартиры на седьмом этаже дома в Алтуфьевском районе и начал звать на помощь. Мальчик кричал, что его хочет убить мама.

Инцидент произошёл по адресу: Бибиревская, 15, сообщает Агентство городских новостей «Москва». По словам источника издания в правоохранительных органах, прохожие вызвали полицию, а квартиру вскрыла родственница.

Внутри был обнаружен избитый мальчик, его 41-летняя мать пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. А её сына в Морозовскую детскую больницу.

Ранее News.ru писал о том, что в Подмосковье пьяный мужчина ударил кулаком по голове годовалого сына своего собутыльника. Инцидент произошёл в посёлке Ильинское в Раменском районе Подмосковья. Его отец в это время ушёл в магазин за спиртным.