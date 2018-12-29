USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,898.42 $
МОСКВА-8°C20:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Избитый матерью ребёнок просил помощи у прохожих в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Девятилетний ребенок вылез из окна квартиры на седьмом этаже дома в Алтуфьевском районе и начал звать на помощь. Мальчик кричал, что его хочет убить мама.

Инцидент произошёл по адресу: Бибиревская, 15, сообщает Агентство городских новостей «Москва». По словам источника издания в правоохранительных органах, прохожие вызвали полицию, а квартиру вскрыла родственница.

Внутри был обнаружен избитый мальчик, его 41-летняя мать пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. А её сына в Морозовскую детскую больницу.

Ранее News.ru писал о том, что в Подмосковье пьяный мужчина ударил кулаком по голове годовалого сына своего собутыльника. Инцидент произошёл в посёлке Ильинское в Раменском районе Подмосковья. Его отец в это время ушёл в магазин за спиртным.


#дети #избиение #Родители
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
Это не первый случай рукоприкладства со стороны актёра
шоу-бизнес 14:43, 27 декабря 2018
Брат раскрыл подробности избиения Башаровой
Это не первый случай рукоприкладства со стороны актёра
происшествия 19:19, 24 декабря 2018
Избиение Гуфа на Таганке перестали расследовать
Исполнителя и его команду преследуют неудачи
шоу-бизнес 11:12, 4 декабря 2018
Шура раскрыл причину избиения его директора
Исполнителя и его команду преследуют неудачи
Лента новостей
происшествия 20:15
Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве
в мире 20:05
Водитель-поляк сорвал работу аэропорта в Германии
экономика 19:54
Фрукты с мухой-горбаткой ввезли в Россию
спорт 19:49
Путин сыграл в хоккей у стен Кремля
в мире 19:47
Трамп: переговоры по сделке с КНР продвигаются хорошо
Другие новости
происшествия 20:15
Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве
происшествия 17:27
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО увеличилось
происшествия 17:19
Ножи и дубинки: актёры на квесте издевались над детьми
Родители в ужасе наблюдали за происходящим снаружи
происшествия 16:56
Националист Тесак приговорен к 10 годам колонии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top