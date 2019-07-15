https://static.news.ru/photo/7e307928-a709-11e9-bb1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московские врачи начали готовить избитую в Ингушетии девочку к ампутации руки. Сейчас медики борются за каждый сантиметр здоровой ткани. Об этом рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.

У девочки наметилась очень небольшая тенденция уменьшения отёка левой руки, уменьшились отёки на ягодицах. С правой рукой врачи выжидают чёткой демаркации процесса. Медики стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки, – цитирует её РИА Новости .

По её словам, в целом состояние девочки улучшилось, она стала активнее и самостоятельно ест предложенную пищу. Движение левой руки полностью пока не восстановлено. Правая рука находится в более тяжёлом состоянии. Операция произойдёт не менее чем через неделю.

Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Ребёнка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Ранее News.ru писал, что тёте избитой девочки предъявлено обвинение. По данным следствия, с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала семилетнюю девочку ремнём и отрезком шланга.