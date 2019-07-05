https://static.news.ru/photo/daeb5650-9f21-11e9-a08a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Девочку, жестоко избитую в Ингушетии, доставят в Москву вечером 5 июля. Её привезут в клинику Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Сегодня в 18:40 девочка должна вылететь в Москву регулярным рейсом из Ингушетии. Так планируется после переговоров с и. о. главы республики. Её уже ожидают в Москве, сейчас ведутся консультации с московскими докторами. Есть шанс сохранить ребёнку руку, потому что первоначально был прогноз об ампутации, — цитирует её РИА Новости .

В самолёте ребёнка будут сопровождать представители власти и реаниматологи.

Ранее, как писал News.ru, по подозрению в избиении девочки была задержана её родная тётя. Супруг женщины работает в полиции. Пара воспитывает двоих родных детей, сейчас они находятся в реабилитационном центре.