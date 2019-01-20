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Иракец забил до смерти соседа-пенсионера в Харькове

facebook.com/UA.KyivPolice

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Ирака, который избил до смерти своего соседа по коммунальной квартире в Харькове.

Убийством закончилась ссора, вспыхнувшая между приезжим и 83-летним мужчиной. Первый начал бить своего оппонента ногами. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

По данным полиции, во время нападения иракец был пьян. За свой поступок он может получить до 10 лет тюремного заключения, передаёт «112.ua».

Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который зарезал мужчину во время совместного распития алкоголя. Инцидент произошёл в деревне Славково Истринского района Подмосковья. По словам старшего помощника ГСУ СК по региону Ольги Врадий, тело 55-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями было найдено в одном из частных домов.


#украина #Харьков #избиение #конфликт #пенсионеры #пьянство
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