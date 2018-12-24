Избиение Гуфа на Таганке перестали расследовать

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Рэпер Алексей Долматов (Гуф)(слева)

Участковый отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в московском клубе «Бункер-42» на Таганке. Полиция обнаружила состав преступления, но не смогла найти по месту регистрации главного фигуранта.

«Несмотря на то, что показания большинства очевидцев и другие доказательства указывают, что основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Изяслава Сосина Егор Мокин, — участковый прекратил проверку, потому что не нашел Мокина по месту его регистрации», — приводит ТАСС слова адвоката Гуфа Сергея Жорина.

Это решение защитник собирается обжаловать.

Ранее News.ru сообщал, что Долматов показал своим фанатам фотографию напавшего на него мужчины. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Кадры он взял с записи камер видеонаблюдения. По словам певца, на фото запечатлены его обидчик с охраной. Долматов написал, что хулигана найти сложно, поэтому попросил своих подписчиков помочь установить личность преступника.