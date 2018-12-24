USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,268 $   Brent52.81 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C20:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Избиение Гуфа на Таганке перестали расследовать

Рэпер Алексей Долматов (Гуф)(слева) vk.com/guf

Рэпер Алексей Долматов (Гуф)(слева)

происшествия [ версия для печати ]

Участковый отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в московском клубе «Бункер-42» на Таганке. Полиция обнаружила состав преступления, но не смогла найти по месту регистрации главного фигуранта.

«Несмотря на то, что показания большинства очевидцев и другие доказательства указывают, что основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Изяслава Сосина Егор Мокин, — участковый прекратил проверку, потому что не нашел Мокина по месту его регистрации», — приводит ТАСС слова адвоката Гуфа Сергея Жорина.

Это решение защитник собирается обжаловать.

Ранее News.ru сообщал, что Долматов показал своим фанатам фотографию напавшего на него мужчины. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Кадры он взял с записи камер видеонаблюдения. По словам певца, на фото запечатлены его обидчик с охраной. Долматов написал, что хулигана найти сложно, поэтому попросил своих подписчиков помочь установить личность преступника.


#гуф #побои
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 02:17, 31 октября 2018
Найден организатор нападения на рэпера Гуфа
происшествия 16:31, 28 октября 2018
Гуфа избили за слишком короткий концерт
происшествия 10:42, 28 октября 2018
Рэпера Гуфа избили в московском ночном клубе
Лента новостей
спорт 20:48
Бобровский признан лучшим в прошедшую неделю НХЛ
экономика 20:43
Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США
политика 20:43
ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях
политика 20:40
Росстат ждёт масштабная реформа
в мире 20:35
Лукашенко отказался называть Россию «братским государством»
в мире 20:28
Киев теряет доказательства об украинском Крыме
спорт 20:23
Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи
в мире 20:21
Турция планирует приобрести ракетные комплексы у США
новый год 20:19
Космонавты рассказали о праздновании Нового года
политика 20:16
Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску
спорт 20:15
Хоккеисты подрались после матча КХЛ
в мире 20:05
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
в мире 19:59
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году
спорт 19:51
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
общество 19:46
Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам
Другие новости
происшествия 18:44
СК завершил расследование о похищении певца Руссо
происшествия 18:11
«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты
происшествия 18:11
Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
происшествия 16:45
Начальника ИК-14 уволили из-за скандала с рабским трудом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top