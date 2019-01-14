Опубликовано видео с места взрыва в Шахтах

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На месте частичного обрушения жилого дома в городе Шахты продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов вытащили грудного ребёнка с матерью.

Между тем спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Всего под обломками здания могут находиться до семи человек, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС. В соцсетях уже появилось фото частично разрушенного дома, а также видео, снятое очевидцем, который, судя по всему, живёт в соседнем доме. На кадрах можно увидеть, что два верхних этажа дома сильно повреждены.

Как писал News.ru, взрыв в жилой многоэтажке по улице Хабарова прогремел около 06:00 мск. В результате полностью обрушились 8-й и 9-й этажи. Из здания эвакуировали 140 жильцов. Взрывом повреждены четыре квартиры.