Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Италия выразила готовность помочь России в тушении лесных пожаров в Сибири. Власти страны предложили направить в полыхающий регион два пожарных самолёта Canadair.

Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолёта Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется, — написал в Twitter премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, пожаром охвачено свыше 1 млн га леса. В тушении задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники. Также привлечена авиация МЧС России: два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 и Ми-26 и ещё 554 единицы различной техники.

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области.

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