https://static.news.ru/photo/0ad20378-b5ca-11e9-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Италия выразила готовность помочь России в тушении лесных пожаров в Сибири. Власти страны предложили направить в полыхающий регион два пожарных самолёта Canadair.

Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолёта Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется, — написал в Twitter премьер-министр страны Джузеппе Конте.

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 2 августа 2019 г.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, пожаром охвачено свыше 1 млн га леса. В тушении задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники. Также привлечена авиация МЧС России: два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолёта Ми-8 и Ми-26 и ещё 554 единицы различной техники.

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области.