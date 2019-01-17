Исполнитель колядок в Брянске ограбил школьника-конкурента

Житель Брянской области, исполнявший колядки на старый Новый год, отобрал выручку у конкурента. Мужчина был нетрезв, но пикантность возбуждённому против него уголовному делу придаёт не это.
Удачливому конкуренту оказалось всего 11 лет.
Колядовщика задержали. Оказалось, что раньше у него уже была судимость за преступления против личности. Злоумышленник вышел из тюрьмы только в сентябре прошлого года, сообщили в региональном управлении СК.
Учитывая тот немаловажный факт, что речь идёт о рецидиве, совершённом при этом в пьяном виде, незадачливому собирателю новогодних подаяний может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее, как писал News.ru, якутский Дед Мороз — Эхээ Дьыл — назвал меркантильными современных детей. По его словам, они всё чаще заказывают на Новый год дорогие гаджеты и лишь некоторые просят подарить здоровье родным.