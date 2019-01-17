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Исполнитель колядок в Брянске ограбил школьника-конкурента

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Брянской области, исполнявший колядки на старый Новый год, отобрал выручку у конкурента. Мужчина был нетрезв, но пикантность возбуждённому против него уголовному делу придаёт не это.

Удачливому конкуренту оказалось всего 11 лет.

Колядовщика задержали. Оказалось, что раньше у него уже была судимость за преступления против личности. Злоумышленник вышел из тюрьмы только в сентябре прошлого года, сообщили в региональном управлении СК.

Учитывая тот немаловажный факт, что речь идёт о рецидиве, совершённом при этом в пьяном виде, незадачливому собирателю новогодних подаяний может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее, как писал News.ru, якутский Дед Мороз — Эхээ Дьыл — назвал меркантильными современных детей. По его словам, они всё чаще заказывают на Новый год дорогие гаджеты и лишь некоторые просят подарить здоровье родным.


#дети #деньги #нападения #Брянск #Брянскаяобласть #колядки
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