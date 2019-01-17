Исполнитель колядок в Брянске ограбил школьника-конкурента

https://news.ru/storage/news/44a2b17cd48d71964356c65b7b23643c/dc2339e6-909d-4049-9fa9-e724a877be89_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Брянской области, исполнявший колядки на старый Новый год, отобрал выручку у конкурента. Мужчина был нетрезв, но пикантность возбуждённому против него уголовному делу придаёт не это.

Удачливому конкуренту оказалось всего 11 лет.

Колядовщика задержали. Оказалось, что раньше у него уже была судимость за преступления против личности. Злоумышленник вышел из тюрьмы только в сентябре прошлого года, сообщили в региональном управлении СК.

Учитывая тот немаловажный факт, что речь идёт о рецидиве, совершённом при этом в пьяном виде, незадачливому собирателю новогодних подаяний может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее, как писал News.ru, якутский Дед Мороз — Эхээ Дьыл — назвал меркантильными современных детей. По его словам, они всё чаще заказывают на Новый год дорогие гаджеты и лишь некоторые просят подарить здоровье родным.