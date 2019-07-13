https://static.news.ru/photo/4a5e51f6-a637-11e9-9133-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что губернатор региона Сергей Левченко заявил местным строительным компаниям о необходимости предоставить 3,5 тысячи домов для пострадавших от паводка.

Необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений. Объемы очень большие, и хотелось бы, чтобы строители региона приняли участие в этой работе, — цитирует его пресс-служба.

Власти и компании собираются организовать для жителей «выставку недвижимости», где люди смогут выбрать варианты жилья. До этого глава региона говорил, что новые дома для жертв паводка будут готовы до октября 2020 года.

Ранее News.ru писал, что прокуратура области внесла законопроекты, позволяющие бесплатно выделить земли пострадавшим от наводнения. Также местные власти должны озаботиться временной занятостью граждан.