https://static.news.ru/photo/b2c47db4-a476-11e9-aff3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Во время паводка коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже, считают сыщики.

Следствие ведётся по ч. 2 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными из личной заинтересованности, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала, писал News.ru.