Иркутские школьницы попали в реанимацию после прививок

https://news.ru/storage/news/b9756c92730cc2e7478b0dd7ba373a6a/8df1a6fd-47d2-41ee-ac9d-cf1bee04a224_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Две ученицы третьего класса одной из школ Иркутска оказались в реанимации после того, как им сделали плановые прививки. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В её ходе установлено, что одной школьнице была произведена вакцинация Р-2 АДС-М (без коклюшного компонента), другой — на Диаскинтест. Перед этим школьный педиатр осмотрел девочек и противопоказаний к прививкам не обнаружил. Однако вскоре после вакцинации ученицы стали жаловаться на головную боль и тошноту.

В прокуратуре отметили, что вакцины не были просрочены и хранились с соблюдением температурного режима.

Ранее News.ru писал о том, что в начале текущего года в Москве будет протестирована одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин для ВИЧ-инфицированных. Испытания медпрепарата будут проводиться ещё в течение нескольких лет, а массовое его применение возможно не ранее чем через три года.