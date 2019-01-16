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Иркутские школьницы попали в реанимацию после прививок

Сергей Булкин/News.ru

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Две ученицы третьего класса одной из школ Иркутска оказались в реанимации после того, как им сделали плановые прививки. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В её ходе установлено, что одной школьнице была произведена вакцинация Р-2 АДС-М (без коклюшного компонента), другой — на Диаскинтест. Перед этим школьный педиатр осмотрел девочек и противопоказаний к прививкам не обнаружил. Однако вскоре после вакцинации ученицы стали жаловаться на головную боль и тошноту.

В прокуратуре отметили, что вакцины не были просрочены и хранились с соблюдением температурного режима.

Ранее News.ru писал о том, что в начале текущего года в Москве будет протестирована одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин для ВИЧ-инфицированных. Испытания медпрепарата будут проводиться ещё в течение нескольких лет, а массовое его применение возможно не ранее чем через три года.


#ИРКУТСК #школьницы #вакцинации
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