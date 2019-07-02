https://static.news.ru/photo/92672f92-9cc6-11e9-bba1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот vk.com/goryachienovostikrima

Массовая драка произошла на одной из улиц Алушты. Потасовка началась на проезжей части со спора женщины с мужчиной в инвалидной коляске.

Та пыталась прогнать инвалида, который подъезжал к автомобилям и просил у водителей милостыню, чем мешал движению. После того, как словесные аргументы кончились, блюстительница порядка попыталась перевернуть коляску, пишут argumenti.ru .

На этом этапе в перепалку вмешались несколько прохожих. Большинство намеревались разобраться с женщиной, однако в какой-то момент один из мужчин ударил другого, отчего тот упал и ударился о припаркованный автомобиль.

Только после этого драка сошла на нет. Вскоре прибывшие полицейские опросили участников и очевидцев произошедшего, а в отношении одного из местных жителей возбудили административное дело за побои.

Ранее News.ru писал о том, что массовая драка между иностранными и местными рабочими произошла на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана. Поводом послужила сделанная работником из Ливии фотография, на которой тот направляет рацию в сторону местной девушки-оператора.