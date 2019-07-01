https://static.news.ru/photo/5b441a64-9c1e-11e9-a6b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ доставили в Москву из Черногории Сергея Ильина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ.

По версии силовиков, с 2009 по 2010 год, работая на посту председателя правления коммерческого банка, задержанный принимал участие в незаконных действиях по выводу средств со счетов организации, передаёт официальный сайт МВД РФ .

Обвиняемый был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по г. Москве и в октябре 2018 года задержан на территории Черногории, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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