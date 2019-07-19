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Сотрудники полиции Архангельской области задержали 49-ленего инструктора местной автошколы, которого обвиняют в убийстве. Жертвой мужчины стала 20-летняя жительница города Новодвинска.

По данным следствия, 15 июля 2019 года девушка, которая была ученицей преступника, находилась с ним в здании автошколы в округе Варавино-Фактория города Архангельска. Пьяный мужчина попытался склонить клиентку к сексу, однако получил отказ.

После этого он задушил девушку, завернул тело в ткань и вывез за пределы города. Там он попытался сжечь тело, чтобы скрыть улики. Труп был обнаружен в канаве на Талажском шоссе 16 июля. В тот же день убийца был задержан. Он дал признательные показания, передаёт СУ СКР по региону.

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