USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent59.44 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C14:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Инсценировщиков ДТП в Югре приговорили к колонии

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Четверо жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области приговорены к колонии за инсценировку ДТП, под которым они пытались скрыть убийство.

Преступление было совершено весной 2017 года в Лангепасе. На пешеходном переходе был сбит сотрудник подразделения безопасности местной нефтегазодобывающей компании. Автомобиль с нарушителями скрылся.

Следствие пришло к выводу, что ДТП не было несчастным случаем и на жизнь мужчины совершили покушение. Мотивом к убийству стала его работа по пресечению краж с нефтяных месторождений, сообщает региональное следственное управление СКР.

Попытка смертельного наезда не удалась, так как рядом с жертвой шёл еще один пешеход, а по другой полосе двигался автомобиль. Пострадавший смог сам дойти до офиса, откуда вызвал скорую помощь.

Позже следствие вышло на подозреваемых и смогло доказать их сговор к совершению преступления, в том числе покупку автомобиля для этих целей.

«Они признаны виновными в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору… Трое из них осуждены к лишению свободы на срок восемь лет шесть месяцев, один — на срок восемь лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает следственное управление.

Свою вину осуждённые не признали.

Ранее News.ru писал о том, что момент убийства учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, где проживал погибший.


#нефть #убийство #инсценировка
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
в мире 10:49, 8 января 2019
Убийство стало причиной массовых протестов в Караганде
Лента новостей
экономика 14:09
РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира
спорт 14:05
Малкин вместе с «Питтсбургом» помог пострадавшим от взрыва
общество 14:04
Дети Приамурья катаются с фекальных горок
общество 14:04
«Аэрофлот» назвал условие присвоения самолёту имени Летова
спорт 13:55
Олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасиловании
Другие новости
происшествия 13:47
«Теракт» в Магнитогорске: разбор деталей
Вопросы к спецслужбам и сторонникам заговора
происшествия 13:18
Школы и детсады Челябинска остались без отопления
происшествия 10:43
Житель ХМАО во время охоты по ошибке застрелил сына
происшествия 08:35
Пассажир погиб в аэропорту Внуково
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top