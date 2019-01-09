Инсценировщиков ДТП в Югре приговорили к колонии

https://news.ru/storage/news/faedb4f4cb385fdad400d72b2cd824d5/a535313b-2803-4aa6-a2fc-9d374eec74b6_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Четверо жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области приговорены к колонии за инсценировку ДТП, под которым они пытались скрыть убийство.

Преступление было совершено весной 2017 года в Лангепасе. На пешеходном переходе был сбит сотрудник подразделения безопасности местной нефтегазодобывающей компании. Автомобиль с нарушителями скрылся.

Следствие пришло к выводу, что ДТП не было несчастным случаем и на жизнь мужчины совершили покушение. Мотивом к убийству стала его работа по пресечению краж с нефтяных месторождений, сообщает региональное следственное управление СКР.

Попытка смертельного наезда не удалась, так как рядом с жертвой шёл еще один пешеход, а по другой полосе двигался автомобиль. Пострадавший смог сам дойти до офиса, откуда вызвал скорую помощь.

Позже следствие вышло на подозреваемых и смогло доказать их сговор к совершению преступления, в том числе покупку автомобиля для этих целей.

«Они признаны виновными в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору… Трое из них осуждены к лишению свободы на срок восемь лет шесть месяцев, один — на срок восемь лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает следственное управление.

Свою вину осуждённые не признали.

Ранее News.ru писал о том, что момент убийства учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, где проживал погибший.