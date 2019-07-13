https://static.news.ru/photo/54d84dfa-a56d-11e9-aa16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Водитель иномарки врезался в машину полиции в центре Нижнего Новгорода. Авария произошла на улице Белинского 12 июля.

Местный житель нарушил ПДД, не уступив дорогу на перекрёстке. В результате пострадали трое ехавших с ним пассажиров. Среди них был и ребёнок. Людей увезли в больницу и после оказания необходимой помощи отпустили.

От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В результате чего на него был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту в УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее News.ru писал о ДТП с туристами в Абхазии. 12 июля в гагрском тоннеле водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в ехавший по ней микроавтобус. Из семи его пассажиров погибли двое — местный житель и 66-летняя женщина из Сыктывкара. Остальных пятерых человек, граждан РФ, госпитализировали, писал News.ru.