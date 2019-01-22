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Инцидентом в Шереметьево заинтересовались следователи

twitter.com/@smnewsru

происшествия [ версия для печати ]

СКР начал доследственную проверку по факту авиаинцидента в московском аэропорту Шереметьево.

Речь идёт о выкате пассажирского самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Как писал News.ru, вечером 21 января Boeing-737 компании «Аэрофлот», прилетевший в Москву из Астаны, в процессе торможения выкатился левой стойкой шасси на грунт. На борту лайнера находился 81 пассажир и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал, само воздушное судно видимых повреждений не получило.


#москва #самолет #СКР #ЧП #шереметьево
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