https://static.news.ru/photo/8059c1ac-9dac-11e9-924d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 45 регион - Курган/vk.com

Чудотворную икону Божией Матери, считавшуюся сгоревшей при пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, нашли. Образ сильно пострадал, сообщила представительница региональной епархии.

Она не уточнила, существует ли возможность восстановить лик, пояснив, что это зависит от вердикта специалистов.

Да, найдена... Икона с окладом сильно пострадали, — цитирует сообщение РИА Новости .

Экстренные службы зафиксировали возгорание 3 июля текущего года в Белозёрском районе. В борьбе со стихией задействовали 15 человек и восемь единиц техники. Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули помещение. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал неисправный кондиционер. Огонь перекинулся с него на крышу храма.

По данным сайта монастыря , икона также пережила пожар 1770 года. Тогда огонь повредил верхний угол, из-за чего доска немного потемнела. Кроме того, следы ожогов остались на правой щеке Божией Матери. Образ привлекает в обитель паломников, ищущих исцеления. В церковной летописи содержатся сотни записей, говорящих о «чудесном» выздоровлении.

Ранее News.ru сообщал, что возгорание мусора произошло на открытой площадке возле храма Святых Кирилла и Мефодия в Москве. Огонь распространился на здание бывшего автосервиса. Площадь пожара составила 250 кв. м.