USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin4,072.79 $
МОСКВА-8°C00:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Талькову-младшему грозит три года тюрьмы

Сергей Киселев/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

В отношении сына легендарного рок-музыканта Игоря Талькова-младшего возбуждено уголовное дело. 

37-летний Тальков проходит по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения». 

Инцидент случился 30 ноября 2018 года. Столичные полицейские остановили джип, Тальков за рулём был в нетрезвом состоянии, он отказался от прохождения медицинских тестов. 

Положение Талькова-младшего осложняется тем, что ранее его уже задерживали. В 2016 году его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему может грозить реальный срок. 

После этого Тальков выложил на YouTube видеоролик, в котором обличает журналистов. Музыкант, которого задержали якобы за нетрезвую езду, утверждает, что не пьёт с 2014 года, писал News.ru.


#ПДД #игорьтальков
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
происшествия 14:41, 30 ноября 2018
Сын Талькова обвинил СМИ в клевете
происшествия 12:14, 30 ноября 2018
В Москве задержали сына Талькова
общество 21:20, 17 ноября 2018
Певица Азиза поделилась подробностями убийства Талькова
Лента новостей
общество 00:06
Требования «Победы» к ручной клади признали незаконными
культура 23:53
Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора Летова
общество 23:40
Проезд по участку Моховой в центре Москвы будет ограничен
в мире 23:40
Участники беспорядков во Франции отправятся в тюрьму
в мире 23:39
Суд готовится предъявить обвинения Кевину Спейси
общество 23:30
В московских аэропортах задержано более 70 рейсов
общество 23:26
Первый канал начнёт вещание для всех часовых поясов России
в мире 23:19
Власти Британии нашли способ борьбы с дронами
в мире 23:11
США требуют компенсацию от КНДР за смерть студента
общество 23:04
Гуцериев готов встретиться с Запашным после извинений
Другие новости
происшествия 21:54
Бывшего врио премьера Дагестана обвинили во взяточничестве
происшествия 19:19
Избиение Гуфа на Таганке перестали расследовать
происшествия 18:44
СК завершил расследование о похищении певца Руссо
происшествия 18:11
«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top