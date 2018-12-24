Талькову-младшему грозит три года тюрьмы

https://news.ru/storage/news/147f194d3de616f25f769384df249955/7347ed6f-cc1d-46b6-bd74-2f54c11af193_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

В отношении сына легендарного рок-музыканта Игоря Талькова-младшего возбуждено уголовное дело.

37-летний Тальков проходит по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения».

Инцидент случился 30 ноября 2018 года. Столичные полицейские остановили джип, Тальков за рулём был в нетрезвом состоянии, он отказался от прохождения медицинских тестов.

Положение Талькова-младшего осложняется тем, что ранее его уже задерживали. В 2016 году его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему может грозить реальный срок.

После этого Тальков выложил на YouTube видеоролик, в котором обличает журналистов. Музыкант, которого задержали якобы за нетрезвую езду, утверждает, что не пьёт с 2014 года, писал News.ru.