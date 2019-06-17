https://static.news.ru/photo/64d8d456-90f8-11e9-9fb8-fa163e074e61_1024.jpg ТЮЗ имени Юрия Киселёва Фото: tuz.kiseleva/facebook.com

Художественный руководитель Саратовского академического театра юного зрителя имени Юрия Киселёва 76-летний Юрий Ошеров был госпитализирован. Мужчина пострадал в результате падения в открытую оркестровую яму во время репетиции, сообщили в областном Министерстве культуры.

Поднять его из ямы удалось только с помощью специального снаряжения. По словам начальника региональной службы спасения Юрия Юрина, при транспортировке состояние пострадавшего оценивалось как тяжёлое.

Худрук находится в сознании. Обстоятельства произошедшего будут установлены позже, передаёт РИА Новости .

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