Художественный руководитель Саратовского академического театра юного зрителя имени Юрия Киселёва 76-летний Юрий Ошеров был госпитализирован. Мужчина пострадал в результате падения в открытую оркестровую яму во время репетиции, сообщили в областном Министерстве культуры.
Поднять его из ямы удалось только с помощью специального снаряжения. По словам начальника региональной службы спасения Юрия Юрина, при транспортировке состояние пострадавшего оценивалось как тяжёлое.
Худрук находится в сознании. Обстоятельства произошедшего будут установлены позже, передаёт
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