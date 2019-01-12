Хозяин взорвавшегося в Париже кафе опроверг использование газа

https://news.ru/storage/news/0185ba1c89baf5a75fa6abc50bf39124/6ed5a506-6788-4fee-bf03-6a783b436e85_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владелец пекарни в Париже, где 12 января произошёл взрыв, уверяет, что на кухне стоит только электрическое оборудование. Хозяин кафе категорически отрицает использование газа.

Булочная принадлежит Юберу Беатрис. Во время происшествия заведение было закрыто, самого владельца на месте не было. Когда он приехал то увидел, как спасатели пытаются потушить пламя в его пекарне и эвакуировать жителей соседних домов.

«Понятия не имею, что случилось. В моем магазине нет газа. Мои печи электрические», — приводит слова Беатрис The Guardian.

При взрыве в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, десятки получили травмы.

Полиция и пожарные ранее заявляли, что в булочной произошел именно взрыв газа.

Пекарня оказалась почти полностью разрушена. Осталось лишь несколько колонн, удерживающих остальную часть шестиэтажного здания.

Ранее News.ru писал, что россияне при ЧП в Париже не пострадали.