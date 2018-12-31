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ХК «Металлург» соболезнует в связи со взрывом газа на Урале

Подслушано (Магнитогорск)/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске,где из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд многоквартирного дома. Десятки человек ранены. Четверо погибли.

«Магнитогорск скорбит», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в Twitter.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.


#ГАЗ #взрывы #магнитогорск #Металлург #челябинскаяобласть
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