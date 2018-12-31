ХК «Металлург» соболезнует в связи со взрывом газа на Урале

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске,где из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд многоквартирного дома. Десятки человек ранены. Четверо погибли.
«Магнитогорск скорбит», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в Twitter.
Магнитогорск скорбит! pic.twitter.com/yMuPTLCHMJ— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 31 декабря 2018 г.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.
В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.