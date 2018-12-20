Хирурга арестовали по делу о травмировании пациентки

Генеральному директору и двум врачам столичного частного медицинского центра предъявили обвинения по делу о причинении травмы одной из пациенток и избрали меру пресечения. Двое фигурантов дела арестованы.
Обвинение медикам предъявлены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Под стражу заключены руководитель клиники и пластический хирург. Врачу-анестезиологу избрана более мягкая мера пресечения — домашний арест, сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.
Инцидент с одной из пациенток произошёл в медцентре «Сфера» около полутора месяцев назад. Во время операции по коррекции носа девушке пробили основание черепа, что вызвало сильное кровотечение. Самостоятельно сотрудники центра остановить его не смогли. Пациентку в бессознательном состоянии доставили в городскую больницу, где на некоторое время она была подключена к аппарату искусственного дыхания. В настоящее время пострадавшая проходит амбулаторное лечение.
Ранее News.ru писал о гибели двух пациентов казанского диетологического центра. Процедуры, направленные на снижение веса и оздоровление организма, им проводили без учёта противопоказаний. Причём нередко этим занимались даже не врачи, а менеджеры центра, не имеющие специального образования.