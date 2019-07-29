https://static.news.ru/photo/a49b9332-b1e9-11e9-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король отстранён от работы после пожара в лагере «Холдоми». Об этом сообщил представитель правительства региона.

На время служебной проверки, которая началась в четверг, временно отстранён от должности замминистра образования края Александр Король, — сообщил источник РИА Новости .

Пожар в лагере случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. Пока ехали пожарные, четверо детей получили сильнейшие ожоги и позже скончались в больнице. Директора лагеря Максима Кузнецова суд арестовал на два месяца. Ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее News.ru писал, что МЧС РФ приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям. Законопроект подготовят к 1 сентября.