https://static.news.ru/photo/812053a8-aacc-11e9-ae80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Экстренные службы Ямала прибыли на место ЧП с грузовым поездом. Состав сошёл с рельсов на перегоне Собь-Харп (Приуральский район).

По предварительным данным, он состоял из 47 вагонов, 13 из которых с углём. Пострадавших и погибших нет, передаёт региональное управление МЧС РФ .

К месту ЧП выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Республики Коми. Кроме того, инцидент привёл к задержке пассажирских составов Лабытанги — Москва, который был вынужден отправиться обратно в пункт отправления, и Москва — Лабытанги.

В свою очередь поезд Воркута — Лабытнанги из-за случившегося пришлось отменить.

Ранее News.ru сообщал, что сход вагонов товарного поезда, гружённых углём, произошёл в Нижегородской области. ЧП произошло на перегоне Тарталей-Каменище.