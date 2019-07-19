Экстренные службы Ямала прибыли на место ЧП с грузовым поездом. Состав сошёл с рельсов на перегоне Собь-Харп (Приуральский район).
По предварительным данным, он состоял из 47 вагонов, 13 из которых с углём. Пострадавших и погибших нет, передаёт региональное управление
К месту ЧП выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Республики Коми. Кроме того, инцидент привёл к задержке пассажирских составов Лабытанги — Москва, который был вынужден отправиться обратно в пункт отправления, и Москва — Лабытанги.
В свою очередь поезд Воркута — Лабытнанги из-за случившегося пришлось отменить.
Ранее News.ru сообщал, что сход вагонов товарного поезда, гружённых углём, произошёл в Нижегородской области. ЧП произошло на перегоне Тарталей-Каменище.