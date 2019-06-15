https://static.news.ru/photo/607b57b8-8f53-11e9-bda0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один гражданин пострадал в ДТП с грузовым автомобилем. Он получил лёгкие травмы. Машина врезалась в остановку общественного транспорта после столкновения с автобусом.

Авария произошла 15 июня 2019 года во Всеволожском районе Ленинградской области. Силовики проводят проверку по факту случившегося, пишет РИА Новости .

На 26 километре автодороги Парголово — Огоньки водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил касательное столкновение с автобусом № 555. От удара грузовик совершил выезд на остановку общественного транспорта, — говорится в сообщении.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. На трассе cтолкнулись автомобиль Renault Duster, два BMW и две легковушки Kia. В результате погиб водитель Renault Duster, писал News.ru.