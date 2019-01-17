Грузовик с пьяными украинскими военными подорвался на мине

https://news.ru/storage/news/877d73ca15dc519e35dbf1ec080ded53/021d9d9e-1843-402d-88d0-e7450d76f969_850.jpg Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Грузовик с украинскими силовиками наехал на мину и подорвался у линии соприкосновения в Донбассе. В результате пострадали десять военных, водитель не знал карту минных полей.

О происшествии рассказал источник в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Сами военные заявили, что грузовик подвергся обстрелу со стороны ополченцев, но представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг эту информацию.

Известно, что силовики в этот день выпивали: они отмечали очередную годовщину формирования бригады. Но признаваться в этом украинское командование не собирается.

«С целью сокрытия данного происшествия командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения Народную милицию ЛНР, это заявление молниеносно подхватили подконтрольные штабу операции объединённых сил СМИ», — говорится в сообщении Марочко на сайте Народной милиции.

Представитель Народной милиции добавил, что украинским командованием скрыта информация и о трёх погибших, в гибели которых наверняка обвинят ополченцев.

Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.