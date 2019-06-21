Экстремисты, планировавшие создать на Кавказе шариатское государство, задержаны в Карачаево-Черкесии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В состав группы исламистов входят 12 человек. Все они являются уроженцами республики. Одного из них силовики задержали в Москве.
Члены преступной группы являются приверженцами запрещённой в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты экстремистская литература, видеоматериалы террористического характера, а также холодное и огнестрельное оружие с боеприпасами, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что в Якутии был осуждён вербовщик одной из исламистских террористических группировок. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило размещением им в соцсети материалов, оправдывающих деятельность экстремистов.