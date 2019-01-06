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Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

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Девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вышли на помощь группе лыжников, сбившихся с маршрута на Эльбрусе.

«В 19.55 мск поступила информация, что на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута», — сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что начата поисково-спасательная операция. Гражданство лыжников не уточняется.

Ранее News.ru писал, что следователи Карачаево-Черкесии начали проверку по факту обнаружения альпинистки, которая погибла на Эльбрусе под снежной лавиной более 30 лет назад. Тело было найдено на высоте более 4 тысяч метров несколько дней назад группой туристов.


#мчс #Эльбрус
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