Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

https://news.ru/storage/news/02c3c5cd3810c1e2e8e081a69a824c2f/e8ea7246-fdf4-45b1-aa34-3f8248749d0b_850.jpg Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вышли на помощь группе лыжников, сбившихся с маршрута на Эльбрусе.

«В 19.55 мск поступила информация, что на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута», — сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что начата поисково-спасательная операция. Гражданство лыжников не уточняется.

Ранее News.ru писал, что следователи Карачаево-Черкесии начали проверку по факту обнаружения альпинистки, которая погибла на Эльбрусе под снежной лавиной более 30 лет назад. Тело было найдено на высоте более 4 тысяч метров несколько дней назад группой туристов.