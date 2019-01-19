Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве

Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.
«На улице Ферганская проседание грунта. Перекрыт участок от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина», — говорится в Twitter московского транспорта.
Водителям эту зону рекомендовано объезжать.
Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок.— Московский транспорт (@DtRoad) 19 января 2019 г.
Как писал News.ru, 16 января автолюбителям также рекомендовали объезжать участок улицы Ферганской в связи с ремонтными работами. За день до этого там треснул асфальт и образовалось проседание грунта около 10 м в диаметре и 0,5 м шириной.