Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве

https://news.ru/storage/news/9df32509161f071fb27d0ba276df44da/88d4218f-b141-4104-9d6e-cf506f3efb66_850.jpg АГН «Москва»

Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.

«На улице Ферганская проседание грунта. Перекрыт участок от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина», — говорится в Twitter московского транспорта.

Водителям эту зону рекомендовано объезжать.

Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок. — Московский транспорт (@DtRoad) 19 января 2019 г.

Как писал News.ru, 16 января автолюбителям также рекомендовали объезжать участок улицы Ферганской в связи с ремонтными работами. За день до этого там треснул асфальт и образовалось проседание грунта около 10 м в диаметре и 0,5 м шириной.