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Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.

«На улице Ферганская проседание грунта. Перекрыт участок от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина», — говорится в Twitter московского транспорта.

Водителям эту зону рекомендовано объезжать.

Как писал News.ru, 16 января автолюбителям также рекомендовали объезжать участок улицы Ферганской в связи с ремонтными работами. За день до этого там треснул асфальт и образовалось проседание грунта около 10 м в диаметре и 0,5 м шириной.


#москва #дороги
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