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Грудь «взорвалась» у пациентки клиники в Кургане

Alexandr Knyazev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пациентка клиники пластической хирургии Persona Nova в Кургане пожаловалась на осложнения после операции по коррекции груди. За медицинскую процедуру, которая была проведена в сентябре 2018 года, женщина заплатила 79 тыс. рублей.

Однако операция прошла не по плану — пострадавшая оказалась в реанимации. Начались осложнения: опухоль и резкая боль из-за скопления жидкости. По словам женщины, её грудь «просто взорвалась». От хирургов клиники она не получила практически никакой помощи.

Когда женщина обратилась за консультацией к специалисту городского управления Роспотребнадзора, к месту их встречи подъехала машина. Выскочившие из неё люди пригрозили «порезать» пострадавшую и её собеседника.

Пострадавшая написала заявление в Следственный комитет и Росздравнадзор. Жалобы на клинику Persona Nova поступали неоднократно, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что роженица едва не погибла в Забайкальском краевом перинатальном центре, который в 2017 году был признан лучшим в Сибири. Сотрудники медицинского учреждения оказали женщине неквалифицированную медицинскую помощь.


#Курган #травмы #пластическаяхирургия #пациенты #клиника
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