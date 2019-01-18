Грудь «взорвалась» у пациентки клиники в Кургане

https://news.ru/storage/news/98eab518e4167f0af50d1681deee9ba2/93bc55d9-ac36-485a-9092-a6ac9a5cb5ca_850.jpg Alexandr Knyazev/Global Look Press

Пациентка клиники пластической хирургии Persona Nova в Кургане пожаловалась на осложнения после операции по коррекции груди. За медицинскую процедуру, которая была проведена в сентябре 2018 года, женщина заплатила 79 тыс. рублей.

Однако операция прошла не по плану — пострадавшая оказалась в реанимации. Начались осложнения: опухоль и резкая боль из-за скопления жидкости. По словам женщины, её грудь «просто взорвалась». От хирургов клиники она не получила практически никакой помощи.

Когда женщина обратилась за консультацией к специалисту городского управления Роспотребнадзора, к месту их встречи подъехала машина. Выскочившие из неё люди пригрозили «порезать» пострадавшую и её собеседника.

Пострадавшая написала заявление в Следственный комитет и Росздравнадзор. Жалобы на клинику Persona Nova поступали неоднократно, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что роженица едва не погибла в Забайкальском краевом перинатальном центре, который в 2017 году был признан лучшим в Сибири. Сотрудники медицинского учреждения оказали женщине неквалифицированную медицинскую помощь.