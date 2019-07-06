https://static.news.ru/photo/aaf1b4ce-9fff-11e9-b334-fa163e074e61_1024.jpg Фото: konyukhov.ru

Российский путешественник Фёдор Конюхов не смог вылететь из Крыма на экспериментальном самолёте, работающем на солнечных батареях. Планам помешала гроза.

В итоге рекордсмен мира вынужден задержаться на аэродроме около посёлка Коктебель, пишет ТАСС .

Экипаж Конюхова и самолет находятся под Коктебелем, их пока не выпускают в полет: гроза, сложные метеоусловия. Как позволят условия, они вылетят по маршруту, — рассказал руководитель Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский, который сопровождает Конюхова.

5 июля текущего года Конюхов планировал за световой день преодолеть маршрут Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Евпатория (аэродром Табаско). Однако из-за непогоды самолёт приземлился на аэродром Гостагаевская в Краснодарском крае и продолжил полёт в Крым утром 6 июля.

На самолёте «Летающая Лаборатория» установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии. Полёт в Крым организован ради проверки работы оборудования на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.

Как писал News.ru, ранее Фёдор Конюхов рассказал, что собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году и покорить стратосферу на воздушном шаре.