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Гражданка России и ребёнок погибли при авиаударе в Сирии

Zuma/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Женщина и ребёнок, имеющие российское гражданство, стали жертвами бомбардировки международной коалиции в подконтрольном боевикам ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация) районе провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни, входящей в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, Хеды Саратовой, при авиаударе погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова.

«У неё остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья. В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана», — уточнила она.

Саратова отметила, что мать погибшего малыша была тяжело ранена в область таза и не может передвигаться. Её второй сын выжил и присматривает за женщиной.

Примерно 15 заявительниц сообщили правозащитнице о том, что их дочери связались с ними из обстреливаемого района и просят о помощи. Почти все имеют по несколько детей на руках.

«Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами», — подчеркнула Саратова.

Она отметила, что кроме россиянок там находятся сотни женщин из других стран, а также призвала остановить гибель невинных детей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что более десяти членов одной семьи погибли при авиаударе международной коалиции по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Всего жертвами атаки стали 11 мирных жителей.


#сирия #терроризм #дети #чечня #женщины #авиаудары
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