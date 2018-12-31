Гражданин Узбекистана пострадал при ЧП в Магнитогорске

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Среди пострадавших при взрыве газа в магнитогорском многоквартирном доме есть гражданин Узбекистана, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Состояние 36-летнего мужчины сейчас наиболее тяжёлое, так как он пролежал под завалами семь часов.

У пострадавшего множественные повреждения рёбер и разрыв селезёнки, передаёт слова главы министерства РИА Новости. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Среди пятерых госпитализированных также есть один ребёнок 13 лет, добавила она.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.