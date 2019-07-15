https://static.news.ru/photo/15887fac-a730-11e9-8769-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

19-летний гражданин США, а также местный подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки. По данным следователей, инцидент произошёл в одной из гостиниц города.

В ночь на 13 июля американец пригласил молодых людей к себе в номер. Находясь наедине с девушкой, мужчины совершили в отношении неё иные действия сексуального характера, после чего изнасиловали.

Спустя некоторое время девушка смогла сбежать и обратиться в полицию. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сына известного российского виолончелиста-виртуоза Ивана Монигетти Дениса подозревают в сексуальном насилии над его малолетними детьми. По предварительной информации, 46-летний отец издевался над малышами начиная с 2015 года.