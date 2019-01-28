Граждане Китая пострадали при пожаре в Томске

https://news.ru/storage/news/f0478a92f8eb486da7d5266fe7b06fe0/6f471f88-9aa3-4b07-bda1-f0a38360ad29_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Крупный пожар произошёл на складе пиломатериалов в Томске. В результате возгорания пострадали шестеро граждан Китая.

Склад загорелся в ночь на 28 января. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 41 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Из шестерых пострадавших госпитализированы четверо. У них диагностированы ожоги и переломы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Томской области.

Ранее News.ru писал о пожаре в одном из многоквартирных домов в Кемерово. Там пострадали семь человек, в числе которых трое детей.