Граждане Китая пострадали при пожаре в Томске

Крупный пожар произошёл на складе пиломатериалов в Томске. В результате возгорания пострадали шестеро граждан Китая.
Склад загорелся в ночь на 28 января. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 41 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Из шестерых пострадавших госпитализированы четверо. У них диагностированы ожоги и переломы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Томской области.
Ранее News.ru писал о пожаре в одном из многоквартирных домов в Кемерово. Там пострадали семь человек, в числе которых трое детей.