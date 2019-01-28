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Граждане Китая пострадали при пожаре в Томске

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Крупный пожар произошёл на складе пиломатериалов в Томске. В результате возгорания пострадали шестеро граждан Китая.

Склад загорелся в ночь на 28 января. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 41 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Из шестерых пострадавших госпитализированы четверо. У них диагностированы ожоги и переломы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Томской области.  

Ранее News.ru писал о пожаре в одном из многоквартирных домов в Кемерово. Там пострадали семь человек, в числе которых трое детей.


#пожар #китай #томскаяобласть #происшествия
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