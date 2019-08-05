https://static.news.ru/photo/af68a7a4-b77b-11e9-a5c1-fa163e074e61_660.jpgФото: ГИБДД по Саратовской области
Двое пострадавших пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Саратовской области, имеют двойное гражданство — российское и германское.
Четверо пострадавших — жители Камышина, двое — лица с двойным гражданством — Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области.
Как писал News.ru, рейсовый автобус Volvo, который следовал из Германии в город Камышин, опрокинулся в кювет. Пострадавшего в результате ДТП 10-летнего мальчика готовят к транспортировке в Саратов — ребёнок получил челюстно-лицевую травму. Ещё двое раненых находятся на амбулаторном лечении, трое — в хирургическом отделении.