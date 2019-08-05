Фото: ГИБДД по Саратовской области

Во время несогласованного митинга у столичного главка МВД на улице Петровка, 38, в Москве задержаны несколько человек.

Молодые люди собрались у центрального входа в ГУ МВД с плакатами в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова. Участникам незаконной акции удалось простоять перед входом в...