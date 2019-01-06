Граждане Азербайджана пострадали в ДТП в Ставрополье

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Микроавтобус Mercedes, пассажирами которого были жители Азербайджана, перевернулся в Ставропольском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек.

Инцидент произошёл на трассе «Кочубей — Зеленокумск — Мин. Воды», неподалёку от села Левокумское. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Микроавтобус направлялся в Москву. В общей сложности в нём находились 13 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставрополью.

Ранее News.ru писал о массовом ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. В результате столкновения вахтового автобуса с пятью автомобилями, в числе которых были два бензовоза, погибли шесть человек и ещё 18 пострадали. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить по факту происшествия уголовное дело.